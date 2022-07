Incendio dall’impianto fotovoltaico al tetto, domenica di lavoro per i vigili del fuoco – VIDEO

Nessuna persona rimasta ferita, ma danni per decine di migliaia di euro ieri a Grumolo delle Abbadesse a causa dell’incendio sulla parte di copertura di un’abitazione privata, scaturito dal tetto poco prima le 14 di domenica. Ieri i vigili del fuoco sono stati inviati con urgenza in via Parini per affrontare il fuoco già propagatosi sul tetto, probabilmente prima innescato dall’impianto fotovoltaico.

I pompieri arrivati da Vicenza e Arzignano con due autopompe, due autobotti un’autoscala e 14 operatori coadiuvati dal capo servizio, hanno iniziato a spegnere le fiamme, riuscendo a circoscrivere l’incendio a solo due falde del tetto di circa 70 metri quadrati. E’ stato evitato il coinvolgimento di altre coperture di fianco delle abitazioni attigue. Ulteriori danni conseguenti dal percolamento di fluidi si registrano nella mansarda sottostante.

I pompieri hanno lavorato sul posto nell’area di aperta campagna per parecchie ore, fino alla serata di domenica prima di concludere le operazioni necessari di bonifica dopo quelle di spegnimento ultimate già a metà pomeriggio. La causa del primo focolaio sarebbe legata a un malfunzionamento dell’impianto di energia solare da pennelli fotovoltaici, con rilievi a cure del personale del 115 intervenuto.