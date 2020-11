Incendio nell’intercapedine di una casa bifamiliare. Pompieri all’opera da 16 ore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tutto appare ampiamente sotto controllo, ma sta risultando assai laborioso il prolungato intervento delle squadre di vigili del fuoco impegnate a Pozzoleone, dopo un allarme incendio lanciato intorno alle 20 di venerdì sera da una famiglia del posto.

I cui componenti avrebbero notato del fumo provenire dall’intercapedine dei muri, attirati dall’odore acre di cui non si capiva inizialmente la provenienza. Ad andare lentamente in combustione era il materiale di isolamento, per cause ancora da chiarire.

I vigili del fuoco hanno subito intuito l’origine del problema, intervenendo tra le muratore con getti d’acqua per spegnere il focolaio pericoloso in prospettiva, se non fosse stato arginato in tempi brevi. Il fuoco aveva intaccata solo una delle due utenze domestiche, ma per tutta la notte negli spazi angusti da raggiungere ha continuato ad alimentarsi e bruciare piccole porzioni di materiale, rimanendo così attivo.

Motivo per cui a distanza di oltre 16 ore due squadre di pompieri si sono date il cambio per proseguire l’opera di raffreddamento, infiltrando l’acqua progressivamente. Rimane un’incognita, tutt’ora, il tempo che sarà necessario per completare l’operazione e riconsegnare alla famiglia residente, in completa sicurezza, la propria casa.

Notizia in aggiornamento