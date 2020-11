Renault Clio si ribalta in strada: fratture agli arti e contusioni per la guidatrice

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Brutto incidente nel primo pomeriggio di sabato a Cresole, frazione di Caldogno, con protagonista una donna anziana al volante di una Renault Clio, auto avvistata da alcuni automobilisti già “cappottata” sul tettuccio per poi lanciare l’allarme immediato al 118.

Sul posto, in via Diviglio, si sono diretti in pochi minuti un’ambulanza del Suem di Vicenza e una squadra di vigili del fuoco partiti dalla caserma provinciale dello stesso capoluogo. Al loro arrivo hanno trovato la vittima ancora incastrata all’interno dell’abitacolo, mentre gemeva per il dolore delle contusioni serie riportate nella carambola.

Il team specializzato del 115 si occupato di estrarre con la dovuta delicatezza la donna ferita, che ha riportato una probabile frattura ad un braccio e una forte contusione al volto. Accolta in ospedale San Bortolo in codice rosso, è comunque sempre rimasta cosciente anche se solo nelle prossime ore, dopo gli accertamenti diagnostici, si potrà formulare una prognosi di guarigione, una volta scampato il pericolo di vita.

L’incidente stradale sarebbe avvenuto senza il concorso di altri veicoli e la persona al volante viaggiava sola. Bisognerà attendere che la conducente sia in condizioni di salute migliori per raccogliere la sua testimonianza su quanto avvenuto intorno alle 13.40 odierne. Una distrazione alla guida sembra l’ipotesi più probabile, ma non si escludono altre cause come un lieve malore o un guasto meccanico. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi, collaborando con i vigili del fuoco per il recupero della Clio incidentata e la messa in sicurezza del tratto stradale.