Infortunio mortale in campagna: morto un 32enne travolto dalla terra in uno scavo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una disgrazia è avvenuta oggi sulle colline di Gambugliano, dove un giovane vicentino di soli 32 anni è morto dopo essere stato travolto dalla terra mentre si trovava all’interno di uno scavo. Il terribile incidente non ha lasciato scampo alla vittima – residente nella zona – ed è avvenuto alle 12.30 di oggi.

La tragedia che è costata la vita a Denis Sella, di Gambugliano, è avvenuta sotto gli occhi del padre: secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Montecchio Maggiore e dai tecnici dello Spisal dell’Ulss 8 Berica, i due erano impegnati negli scavi per la posa di alcuni tubi fognari nel territorio comunale di Costabissara quando è avvenuto l’incidente: il 32enne sarebbe stato travolto dal materiale di risulta franato dentro allo scavo, rimanendo schiacciato. Il giovane è stato caricato dal padre su un mezzo e portato nella vicina abitazione, in via Mondeo, dove per primi sono arrivati i vigili del fuoco.

1 di 4

All’arrivo dei pompieri la vittima, privo di coscienza, e veniva rianimato da una persona presente sul posto. I vigili del fuoco hanno quindi dato il cambio al soccorritore, mettendo in atto le procedure di rianimazione cardiopolmonare fino all’arrivo del personale del Suem 118, intervenuti sia con l’eliambulanza – che si è alzata in volo da Padova – che con un’ambulanza. I sanitari hanno proseguito le manovre rianimatorie per lungo tempo. Purtroppo tutto si è rivelato inutile e il medico a dovuto dichiarare la morte del giovane.

Sul posto sono poi giunti anche i tecnici dell’ufficio Spisal dell’Ulss 8 Berica, per valutare le misure di sicurezza adottate nel corso dei lavori sui terreni.