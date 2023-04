Soraris: al via “Compostiamo a scuola”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Compostiamo a scuola”, il progetto pilota di educazione ambientale di Soraris, è iniziato la scorsa settimana nella scuola primaria “A.C. Pertile” di Camisano Vicentino. Il progetto è stato inaugurato ufficialmente dal presidente Samuele Zanardello, insieme all’assessore del comune di Camisano Vicentino, Stefano Borgo, e alla coordinatrice della scuola, Cinzia Rizzo.

Il progetto pilota prevede che la scuola aderente “adotti” una compostiera, che gli alunni possono usare per riciclare il rifiuto organico (umido) e imparare il funzionamento del compostaggio. La compostiera sarà collocata nelle aree verdi o nei giardini delle scuole che aderiscono al progetto. Oltre all’utilizzo della compostiera, infatti, è previsto un laboratorio per tutte le classi delle scuole aderenti, tenuto dagli educatori impegnati nell’intero progetto di educazione ambientale dell’anno scolastico 2022/2023. Durante il laboratorio viene illustrato agli alunni il processo di formazione del compost e la sua utilità.

“Grazie al progetto attivato con Soraris possiamo fornire alla scuola Pertile e alle altre di Camisano Vicentino le compostiere per il recupero del rifiuto umido – afferma l’assessore Borgo -. Questa attività si inserisce nel più ampio progetto delle scuole di Camisano, relativo agli orti scolastici. Gli alunni hanno piantato le aromatiche nelle aiuole e hanno seminato alcune piante nei semenzai con l’obiettivo di creare un orto a scuola. La compostiera del progetto Soraris, si inserisce dunque in un progetto ancora più ampio che unisce l’educazione ambientale offerta da Soraris alla formazione sulle tecniche base di coltivazione dell’orto domestico”.

“L’inaugurazione di oggi, che comprende sia il progetto ‘Compostiamo a scuola’ di Soraris, sia quello degli orti a scuola dell’istituto Pertile, è molto importante – aggiunge Zanardello – . Per Soraris è importante far crescere i ragazzi con un’adeguata cultura sulla gestione ottimale dei rifiuti perché così è possibile coinvolgere anche i genitori e i nonni, con l’obiettivo di migliorare la raccolta differenziata e garantire proprio a questi ragazzi e alle prossime generazioni un futuro verde. La compostiera, realizzata in plastica riciclata, farà capire ai bambini come si può gestire il rifiuto umido, insegnando loro anche l’importanza del riciclo”.

Nella scuola “Pertile” il laboratorio si è tenuto in concomitanza con l’inaugurazione ufficiale del progetto: l’educatrice di Soraris, Elisa Schiavon, ha illustrato a tutti gli alunni le basi del compostaggio. Questi ultimi sono stati coinvolti in una sorta di quiz: a partire da alcuni rifiuti portati da casa, gli alunni hanno potuto imparare quali rifiuti possono essere conferiti nella compostiera e quali no. Al termine del laboratorio, Soraris ha regalato a tutti i bambini alcune matite realizzate con materiali riciclati al 54%.

Le scuole che hanno aderito a questo progetto sperimentale sono quattro: gli istituti Fogazzaro, Marconi e Pertile di Camisano Vicentino e l’istituto Giovanni Pascoli di Dueville. “Compostiamo a scuola” si inserisce nel macro-progetto di educazione ambientale di Soraris per questo anno scolastico, che coinvolge 3.640 alunni di 24 scuole dei Comuni soci.

Durante tutto l’anno scolastico sono stati organizzati (e sono ancora in corso) 5 laboratori, uno per ogni classe, che comprendono una lezione di 2 ore con un’educatrice. Per ogni classe è stato ideato un tema diverso, adatto all’età degli alunni e all’intero percorso educativo scolastico. Le classi prime affrontano le basi della raccolta differenziata; le seconde creano la carta riciclata, le terze realizzano una mini compostiera, le quarte approfondiscono il tema dei Raee e le classi quinte creano un videogioco sull’economia circolare. L’intero progetto, “In viaggio verso la sostenibiltà” è stato stato studiato da Soraris Spa in collaborazione con Achab, società benefit, primario operatore nazionale nel settore dell’educazione e comunicazione ambientale.

Soraris Spa è una delle principali società per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nella provincia di Vicenza. Questo servizio è gestito in 18 comuni, che sono anche soci di Soraris Spa: Altavilla Vicentina, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Dueville, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Sandrigo e Torri di Quartesolo. La quantità di rifiuti gestita è di 55.000 tonnellate di rifiuti l’anno, prodotti da un bacino di circa 130.000 abitanti. L’indice di raccolta differenziata per il 2021 è di 85,12%, un dato positivo rispetto alla media della provincia di Vicenza (78,4%) e della regione Veneto (76,2%). Soraris Spa conta 95 dipendenti, 70 mezzi di raccolta dei rifiuti ed effettua il servizio 6 giorni su 7.