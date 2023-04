Giornata dell’autismo: in piazza dei Signori il soccorso inclusivo con i pompieri

Ieri, 2 aprile si è celebrata la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo: i vigili del fuoco di Vicenza hanno partecipato all’evento, nella splendida cornice di piazza dei Signori, con laa prima nazionale di una “Pompieropoli per l’autismo soccorso inclusivo”.

L’associazione Nazionale Vigili del Fuoco (che raduna gli operatori in congedo) ha allestito una Pompieropoli dove centinaia di bambini nell’arco della giornata hanno potuto prendere parte ad una serie di esercitazione per loro sviluppate con lo scopo di far apprendere attraverso il gioco dei comportamenti da adottare in caso di pericolo. Il percorso inclusivo è stato facilitato dalla presenza di indicazioni realizzate attraverso immagini Pecs (Picture Exchange Communication System), con cui si riesce con più facilità a stabilire una comunicazione con bambini affetti da disturbi dello spettro autistico.

Tra le prove affrontate la salita di una scala, la discesa dal palo dopo una chiamata di soccorso come nelle sedi dei vigili del fuoco, entrare in una casa invasa dal fumo, attraversare carponi un tunnel, salvare un gattino. Il premio alla fine guadagnarsi l’agognato diploma di pompiere junior.

Grande soddisfazione tra gli organizzatori per il successo della manifestazione che ha constatato una cospicua presenza di utenza inclusiva per la prima volta presenti in una Pompieropoli. Il personale dell’associazione nelle settimane antecedenti hanno preso parte ad una serie di incontri per prepararsi a questa speciale edizione inclusiva, che da oggi arricchirà la Pompieropoli offerta.