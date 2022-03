Sigilli al bar, carabinieri chiudono locale per la presenza assidua di pregiudicati

E’ arrivata, su richiesta del Questore di Vicenza, la notifica di chiusura per quindici giorni al bar “Hollywood Cafè” che si trova in via Camisana 220 a Torri di Quartesolo. Il locale si è visto sospendere la licenza a causa delle frequentazioni “poco raccomandabili” e a disporre lo stop alla somministrazione di cibi e bevande sono arrivati sul luogo i carabinieri dello stesso paese che hanno apposto il provvedimento all’ingresso e mandato tutti a casa.

Nelle motivazioni che hanno portato alla chiusura si legge che all’interno dell’esercizio pubblico si era venuta a creare una “situazione gravemente compromissoria per l’ordine e la sicurezza pubblica, oltre che per la salute dei cittadini”.

I militari, infatti hanno documentato in più occasioni, l’abituale presenza di persone pregiudicate e/o gravate da pregiudizi di polizia per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti e armi. Le pattuglie in servizio sono state state chiamate più volte ad intervenire per far fronte a situazione di turbativa dell’ordine e la sicurezza pubblica tra cui aggressioni, soggetti in stato di ubriachezza molesta e disordine. Lo stesso provvedimento era già stato emanato nel 2019 imponendo lo stesso obbligo di chiusura, ma evidentemente era stato preso alla leggera da clienti e titolare.