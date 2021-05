La malattia porta via i sorrisi di Marianna, di 43 anni. Il saluto di amici e clienti del salone

La comunità di Camisano Vicentino piange da ieri una sua concittadina prima del tempo, Marianna Bortoli, deceduta prematuramente a causa di un male incurabile. Aveva infatti solo 43 anni la donna, titolare di un salone di bellezza nello stesso paese di confine tra le province di Vicenza e di Padova.

Era stata colpita alcuni mesi fa dalla malattia e, nel corso in questo mese di maggio dopo l’aggravarsi delle sue sue condizioni di salute, costretta a lasciare nel dolore i suoi affetti più cari. Tra i quali il compagno di vita Daniele Dal Sasso, i due genitori e i tre fratelli insieme i loro figli che compongono la sua numerosa famiglia.

La triste notizia è stata resa pubblica dall’annuncio funebre e da un post sul gruppo social dedicato alla cittadina camisanese, lasciando attoniti quanti tra cittadini e in particolare le clienti e amiche della parrucchiera, non erano al corrente del calvario che la donna stava affrontando in questi ultimi tempi, insieme a chi è sempre rimasto al suo fianco. Oggi è stato reso noto il momento solenne del commiato: la cerimonia religiosa si terrà sabato mattina alle 10.30 a Camisano, nella chiesa parrocchiale di San Nicolò. Venerdì sera, alle 19.30, la veglia di preghiera.

Titolare del salone “New Age” di via Ferrarin, di fronte agli stabili che ospitano le scuole medie cittadine, Marianna Bortoli era una commerciante molto conosciuta e apprezzata in paese. Era rimasta fedele e puntuale al suo posto di lavoro finchè le forze la hanno sorretta, fino al ricovero all’ospedale San Bortolo di Vicenza dove è stato fatto il possibile per garantirle le migliori cure: alleviandole la sofferenza e mantenendo un lumicino di speranza di guarigione, almeno fino allo scorso week end.

A testimoniarne le doti umani sono i primi messaggi di conforto che si leggano in calce all’annuncio: “Ciao Marianna, il tuo sorriso non sarà mai dimenticato”, “Ti porterò sempre nel cuore grande ragazza”, tra gli altri.