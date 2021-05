Con “La cucina che unisce” piatti e vini veneti incontrano il sociale. Evento il 3 giugno

Ristabilire un legame con il tempo che fu tramite il gusto e ripercorrere la storia delle vite che hanno abitato il territorio vicentino attraverso ricette e vini, sono gli obbiettivi de “La cucina che unisce”, la collana di quaderni del “cuoco qualunque” Amedeo Sandri nata in collaborazione con La Costa Fattoria Sociale e Fogolare Veneto. L’idea nasce da un gruppo di persone che condivide non solo la passione per i sapori autentici e il territorio ma anche per le persone che portano avanti un legame con le tradizioni da non intendere come rivendicazione identitaria ma occasione di incontro e inclusività.

“La cucina che unisce” non è solo un ricettario di cucina veneta ma anche un progetto sociale. La parte grafica del quaderno è frutto di un laboratorio di espressione organizzato da Nicoletta Faltracco di Lit Graphic Design insieme ai lavoratori della Fattoria Sociale. Ogni immagine nasce dalla sensibilità dei ragazzi che già disegnano personalmente le etichette dei vini dell’agriturismo e che si sono raccontati attraverso le forme ed i colori che hanno fatto scaturire sensazioni, emozioni ed informazioni.

La presentazione del ricettario stagionale, legato al calendario dei Santi e alla tradizione è fissata per giovedí 3 giugno Sarcedo presso la Fattoria Sociale La Costa alle ore 19,30 e sarà accompagnato da un aperitivo con vini e prodotti de La Costa, che ospiterà l’evento. Il biglietto d’ingresso comprende una copia del libro e un aperitivo. Per le prenotazioni, clicca qui.