A Cannes la Palma d’Oro va ad ‘Anora’ di Sean Baker. Il premio come miglior attrice, se lo dividono in 4

della kermesse francese. Il film, ironico e graffiante, è incentrato sulla storia di una prostituta che vive tra New York e Las Vegas. Anora è una sex worker di Brooklyn che si ritrova un cliente giovanissimo e ricchissimo, Yvan, che scoprirà essere un ultra miliardario. Il giovane perde la testa per Anora e decide di sposarla a Las Vegas. A partire da questo momento entrano però in scena i russi, visto che il giovane è il figlio ultra-viziato di un oligarca russo.

Il premio per la Migliore attrice, assegnato dalla giuria presieduta da Greta Gerwig, se lo aggiudicano a pari merito 4 interpreti: Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon e Selena Gomez, tutte per il film ‘Emilia Perez’ di Jacques Audiard. L’attrice spagnola Karla Sofia Gascon è la prima trans premiata come Miglior attrice a Cannes.

Il premio per il Migliore attore, è stato vinto da Jesse Plemons per ‘Kinds of Kindness’ di Yorgos Lanthimos. Tre storie che esplorano l’assurdo della nostra società tramite il paradosso.

Gli altri premi. La Migliore regia è invece di Miguel Gomes per ‘Grand Tour’, mentre il Grand Prix, ovvero il secondo per importanza, assegnato dalla giuria presieduta da Greta Gerwig, è stato vinto da ‘All We Imagine As Light’ di Payal Kapadia, alle prese con il suo primo lungometraggio di finzione. Il Miglior cortometraggio è ‘The Man Who Could Not Remain Silent’ diretto dal regista croato Nebojša Slijepčević. Menzione speciale a ‘Bad for a Moment’ di Daniel Soares. La Camera d’or per la Migliore opera prima, è stata assegnata ad ‘Armand’ di Halfdan Ullmann Tondel. Il Premio per la Migliore lo vince invece ‘The Substance’, diretto da Coralie Fargeat, che ha ringraziato Demi Moore, che a 61 anni interpreta un ruolo audace: “Questo film parla di donne, dell’esperienza delle donne nel mondo e la violenza a cui sono sottoposte. Credo che i film cambino il mondo. Spero che il mio sia un piccolo passo. Grazie alle donne che decidono di parlare per migliorare il mondo. Ci serve una rivoluzione, spero che potremo iniziarla assieme”.

Per quanto riguarda Un Certain Regard, Roberto Minervini ha vinto nella sezione Migliore Regia per ‘I Dannati’.

La Palma d’oro d’onore quest’anno è stata consegnata a George Lucas, padre di Star Wars. Il regista ha ricevuto il riconoscimento dal suo collega e mito della regista statunitense: Francis Ford Coppola, presente al Festival di Cannes con il suo Megalopolis.