Serie A alle battute finali. Pioli saluta il Milan con un pareggio. La Juve sorride per il 2-0 al Monza

Il ciclo dicon i rossoneri si chiude con un pareggio beffardo. Nell’ultima giornata di campionato, la Salernitana costringe i diavoli al 3-3, alla fine di un match emozionante per l’allenatore, all’ultima panchina coi rossoneri.

A fine partita l’omaggio di San Siro anche per Giroud e Kjaer. Pioli commosso nel discorso finale ha detto: “Avete messo il fuoco nel mio cuore e resterà sempre acceso”. Intercettato dai microfoni di Sky Sport si è poi lasciato sfuggire qualche indiscrezione sul suo futuro: “Sto imparando l’inglese, la Premier mi stimola…”.

Emozione già prima del fischio d’inizio, con tutti i giocatori e i componenti dello staff che si sono stretti in cerchio attorno al proprio allenatore, che ha ricevuto sorrisi e abbracci oltre agli applausi di San Siro. Nel pre-partita erano invece arrivate le parole dell’amministratore delegato Furlani: “Pioli è stato infinitamente importante. Siamo arrivati quattro anni di fila in Champions, abbiamo vinto uno scudetto, la semifinale di Champions… Oggi questo Milan è completamente diverso da quello che trovò lui. La prima volta che ho parlato con lui è stata una videochiamata nell’estate del 2020. Ho tanti ricordi belli che porterò per sempre”.

Al termine della gara contro la Salernitana, arriva anche il saluto di Olivier Giroud, che approderà in MLS al Los Angeles FC. Il francese ha ringraziato la società e il mister per la sua fiducia e il sostegno: ” Abbiamo vissuto un primo anno incredibile, una delle più belle emozioni della mia carriera e voglio soprattutto ringraziare tutti i miei compagni senza cui non avrei potuto fare delle belle cose, siamo una squadra, siamo una famiglia, grazie raga…”. Quindi si alzano cori e saluti : “Questo coro rimarrà sempre nel mio cuore, e come abbiamo detto con Simon (Kjaer ndr), quando eravamo piccoli sognavamo questo Milan, oggi abbiamo fatto un percorso che ci rende orgogliosi, sono molto grato e non dimenticherò mai queste tre stagioni, forza Milan!”.

Juventus – Monza: 2-0. Chiude con il sorriso invece la Juve che batte il Monza. Chiesa e Alex Sandro anche lui ai saluti finali, regalano il successo a Montero. I bianconeri si fanno fermare anche dai pali sulle conclusioni di Fagioli e Chiesa, ma ringraziano Pinsoglio che nella seconda frazione è protagonista con due super parate su Birindelli e Djuric. La ‘Vecchia Signora’ chiude la stagione con 71 punti che valgono, al momento e in attesa delle due gare dell’Atalanta, il terzo posto. Il Monza, invece, con i suoi 45 punti è certo del 12° posto.

Montero soddisfatto del finale di stagione. Il traghettatore Paolo Montero può salutare la panchina della Juventus con un successo: “Sono stato felice, emozionato e grato per la fiducia dei dirigenti e dei giocatori che mi hanno aiutato tanto. Le sensazioni sono positive, in questo momento l’obiettivo era il terzo posto e ora dipendiamo dall’Atalanta”.