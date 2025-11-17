Addio alle gemelle Kessler, morte insieme in Baviera. La Bild: “Suicidio assistito”

Insieme sono nate, insieme se ne vanno. Le gemelle Alice e Ellen Kessler, unite per tutta la loro lunga carriera artistica, sono scomparse a Grunwald in Baviera, dove vivevano l’una accanto all’altra. A darne notizia la Bild precisando che le gemelle sarebbero morte in seguito a un doppio suidicio assistito, una pratica che a determinate condizioni è ammessa in Germania. La polizia di Monaco ha confermato a Der Spiegel un intervento delle forze dell’ordine sul posto. Gli agenti hanno escluso l’ipotesi di omicidio e la responsabilità di terze persone. In corso un’indagine.

Le due artiste, protagoniste per decenni sugli schermi della tv italiana, erano nate a Nerchau, in Sassonia, il 20 agosto 1936. Chiamate, nel loro Paese, “le gambe della Nazione”, erano famose anche in Italia come cantanti, ballerine, attrici e intrattenitrici. Da-Da-Umpa e La notte è piccola per noi tra i brani che hanno reso celebri le due showgirl.