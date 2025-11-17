Bimbo di quattro anni a piedi investito da un’auto in via Medici

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un bambino di soli quattro anni è stato investito questa mattina a Vicenza nel quartiere di San Bortolo. Erano le 10:50 e il piccolo era a piedi con un familiare in via Medici. Ancora sommarie le informazioni sull’accaduto: non si sa se il bimbo sia sfuggito di mano all’adulto che era con lui quando è avvenuto l’investimento da parte di un’auto in transito.

Per fortuna il bambino ha riportato solo ferite lievi: è stato infatti portato in ospedale in un codice verde per alcune contusioni.

Notizia in aggiornamento

