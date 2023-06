Aiea: dopo crollo della diga cruciale integrità di Zaporizhzhia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica Rafael Mariano Grossi, dopo l’esplosione della diga di Kakhovka che rifornisce di acqua la centrale nucleare, sul sito dell’Aiea ha dichiarato: “È essenziale mantenere l’integrità del bacino di raffreddamento della centrale e del canale di scarico della centrale nucleare di Zaporizhzhia. È fondamentale che l’impianto disponga di acqua sufficiente per fornire il raffreddamento essenziale al sito nei mesi a venire”.

Grossi, che la prossima settimana sarà a Zaporizhzhia, ha aggiunto: “Ora più che mai, la presenza rafforzata dell’Aiea presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia è di vitale importanza per contribuire a prevenire il pericolo di un incidente nucleare e le sue potenziali conseguenze per la popolazione e l’ambiente in un momento di maggiore attività militare nella regione. La possibile perdita della principale fonte di acqua di raffreddamento dell’impianto complica ulteriormente una situazione di sicurezza nucleare già estremamente difficile e impegnativa”.

Nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia si sta lavorando per garantire la massima riserva di acqua di raffreddamento, nel caso in cui non sia più possibile accedere al vicino bacino di Kakhovka, il cui livello continua a scendere dopo che la diga a valle è crollata, ha affermato Grossi. Il livello dell’acqua del bacino è sceso finora di circa 2,8 metri da quando la diga è esplosa martedì, raggiungendo i 14,03 metri, tuttavia, il tasso di perdita orario è leggermente rallentato. Se il livello scende sotto i 12,7 metri, la centrale nucleare non sarà più in grado di pompare l’acqua dal bacino al sito.

Il direttore generale dell’Aiea ha indicato anche che “per prepararsi a questa eventualità, la centrale nucleare sta continuamente rifornendo le sue riserve d’acqua utilizzando completamente l’acqua del bacino di Kakhovka finché è ancora possibile”. Quando saranno piene, queste fonti d’acqua saranno sufficienti a fornire alla centrale l’acqua necessaria per raffreddare i sei reattori e il combustibile esaurito per diversi mesi. Anche se i sei reattori di Zaporizhzhia sono tutti in modalità di arresto, hanno ancora bisogno di acqua di raffreddamento per evitare la fusione del combustibile e un possibile rilascio di materiale radioattivo”.



Su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale ucraina di Kherson Oleksandr Prokudin ha dichiarato: “Questa mattina il livello medio delle inondazioni è di 5,61 metri: 600 chilometri quadrati della regione di Kherson sono sott’acqua, il 32% dei quali sulla riva destra e il 68% sulla riva sinistra”.