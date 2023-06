Bar del centro con manodopera in nero e merce scaduta. Multe per 96 mila euro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Mirino puntato sul lavoro sommerso da parte delle Fiamme Gialle, e “bersaglio abbattuto” in pieno centro storico di Vicenza, dove un bar è stato oggetto di un’accurata operazione di verifica che ha fatto emergere la posizione irregolare di 11 collaboratori e altre lacune. Ad agire nei giorni scorsi sono stati in primis i militari della Guardia di Finanza: il resoconto in cifre parla di sanzioni amministrative per oltre 96 mila euro “per innumerevoli violazioni in materia di legislazione sul lavoro”.

Oltre al personale della GdF di Vicenza presenti nel blitz di controllo i funzionari del Sian, la “squadra” del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Ulls 8 Berica e un team di controllori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Sarebbe emersa la quasi totalità del personale dipendente individuato: in altre parole, si parla di 11 lavoratori in nero (su 12 complessivi) per 350 giornate retribuite in assenza di contratti e qualsiasi forma di tutela sul piano assicurativo e previdenziale.

“Nel periodo oggetto di controllo – recita la nota del Comando Provinciale del 117 -, che va dal mese di luglio 2021 al mese di ottobre 2022, sono emerse inoltre migliaia di oredi prestazioni lavorative effettuate e non registrate sul Libro Unico, omesse comunicazioni di lavoro intermittente e pagamento di tutti i 12 dipendenti con sistemi non tracciati“. Una volta chiuso il fascicolo di indagine, i finanzieri hanno inviato all’Agenzia delle Entrate la segnalazione per l’omesso versamento dei contributi previdenziali, premi assicurativi e ritenute fiscali.

Il team di verifica sul piano dell’igiene del Sian, nel corso dell’ispezione, ha sottoposto a sequestro amministrativo merce scaduta (per quanto non risultasse essere utilizzata nel locale) e inviato a loro una volta una comunicazione idonea alla formulazione di una nuova sanzione pecuniaria da quantificare. “L’azione di servizio nel settore del contrasto a fenomeni di illecito sfruttamento della manodopera presso i locali e gli esercizi aperti al pubblico operanti nel settore della somministrazione di alimenti e bevande viene effettuato dalle Fiamme Gialle della provincia di Vicenza in sinergia l’Ispettorato Nazionale del Lavoro berico e il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle Ulss 7 e 8”.