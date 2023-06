114 anni e non dimostrarli: fine settimana di festa per il Teatro Civico

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A Schio va in scena un fine settimana di festeggiamenti per il compleanno del Teatro Civico. In occasione dei 114 anni dall’inaugurazione dello storico teatro cittadino avvenuta il 9 giugno 1909, la Fondazione Teatro Civico e il Comune di Schio organizzano la rassegna “Buon Compleanno Teatro Civico” dal 9 all’11 giugno. Il programma prevede tre appuntamenti negli spazi del teatro che accoglieranno gli spettatori con storie, racconti e memorie tra abbandono e rinascita.

Il primo appuntamento è venerdì 9 giugno ore 21 al Teatro Civico con “Sirene. L’ultimo incanto” di Theama Teatro con Patrizia Laquidara, Stefania Carlesso e Anna Zago, che ha curato anche testi e regia. Tre voci per un incanto, un incantamento e un incantesimo: tutto accade in uno spazio fluido, mutante, attraversato da uno specchio d’acqua, dove le tre sirene danzano, cantano nella lingua degli dèi e degli uomini ed evocano storie di marinai. Lo spettacolo fonde drammaturgia teatrale e musicale, ricreando un paesaggio sonoro che immerge lo spettatore nella seduzione magica del bianco scoglio. Le sirene tornano ad incantare anche l’uomo di oggi attraverso la parola, il canto, il sussurro, il ricordo, il sollievo e la paura. L’evento è parte di “Danza in Rete Festival per l’ambiente” realizzato con il sostegno di Viacqua.

Domenica 11 giugno ore 11 in Sala Calendoli (ridotto Teatro Civico) sarà possibile partecipare all’ascolto collettivo di “Corpi Narranti. Storie di danzatori col Parkinson”, audiodocumentario di Walter Ronzani e Santi Crispo in collaborazione con Chiara D’Ambros trasmesso nel programma Tre Soldi di Rai Radio3. Le quattro puntate di “Corpi Narranti” raccontano il progetto Dance Well, che dal 2016 propone al Teatro Civico la danza contemporanea alle persone che vivono con il Parkinson, aggregando una comunità di persone che ogni settimana si ritrova sul palcoscenico per danzare insieme. Gli autori hanno seguito i partecipanti nella preparazione del loro primo spettacolo pubblico “US – cose che accadono e ancora non sappiamo” e raccolto i benefici, le memorie e le esperienze di chi partecipa ogni settimana a questa pratica artistica.

L’ultimo appuntamento è domenica 11 giugno ore 16 e ore 19 con “Il Signor C.” di Stivalaccio Teatro, lo spettacolo itinerante co-prodotto dalla Fondazione Teatro Civico che racconta le molteplici vite del teatro scledense. Attraversare le stanze di un teatro è un percorso di pietre e parole, gesti non visti, immaginati, lampi di luce che illuminano il tempo di un ricordo, per chi il teatro l’ha vissuto, come spettatore, come artista, e non solo. “Il Signor C.” è un’esperienza scenica che intreccia le vicende uniche di resistenza e rinascita del teatro di Schio, a frammenti di storia e storie di teatro, d’arte e di vita vissuta. Un invito alla festa, a seguire un viaggio fatto di briciole, “fregole”, pezzi rotti di storia, di storie, piccole e grandi, da raccontare, da ricordare.

Informazioni: Per “Sirene. L’ultimo incanto” biglietto unico €5 in vendita presso le biglietterie del Teatro Civico e del Teatro Comunale di Vicenza e online sul sito tcvi.it.

Per “Il Signor C.” biglietto unico €5 in vendita presso la biglietteria del Teatro Civico e presto online sul sito vivaticket.it. Per “Corpi Narranti” Ingresso gratuito senza prenotazione fino ad esaurimento posti. Teatro Civico, via Pietro Maraschin, 19 Schio – tel. 0445 525577 – info@teatrocivicoschio.it – teatrocivicoschio.it.