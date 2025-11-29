Airbus, problemi operativi. Cancellazioni e ritardi di molti velivoli
Airbus ha disposto il ritiro di circa 6.000 A320 per sostituire con urgenza un software di controllo sensibile alle radiazioni solari, dopo un incidente avvenuto a fine ottobre negli Stati Uniti. Il problema ha generato ritardi e cancellazioni in diversi Paesi tanto che l’azienda ha chiesto agli operatori che utilizzano il software difettoso di sospendere i voli, spiegando che l’episodio del 30 ottobre, con un atterraggio d’emergenza di un volo JetBlue diretto a Newark, è collegato alla possibilità che le radiazioni solari alterino dati fondamentali per i comandi di volo. Durante l’incidente, l’aereo ha improvvisamente iniziato una picchiata sopra il Golfo del Messico, provocando feriti tra i passeggeri.
L’aggiornamento alla versione precedente richiederà poche ore per la maggior parte degli aerei, mentre circa un migliaio necessiteranno la sostituzione dell’hardware del computer ELAC, prodotto da Thales, operazione che potrebbe durare settimane. Airbus ha riconosciuto i disagi operativi ma ha ribadito che la sicurezza rimane la priorità.