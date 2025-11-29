Si schianta con l’auto rubata e tenta la fuga a piedi: 30enne denunciato per ricettazione

Stava percorrendo via Cà Magre a Thiene a bordo di un’utilitaria. E magari l’avrebbe anche fatta franca, se non fosse stato per l’incidente che lo ha tradito. Sta di fatto che B.U., 30enne originario del Pakistan e residente a Torino, è stato denunciato per ricettazione dalla Polizia Locale Nordest Vicentino.

Dalla ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo dell’auto su cui viaggiava, che era stata rubata poche ore prima a Schio. Schiantatosi violentemente contro la recinzione di un’abitazione, il 30enne ha comunque tentato di allontanarsi a piedi dal luogo dell’incidente. Ma la sua fuga è stata presto interrotta da due pattuglie del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino, intervenute immediatamente sul posto. Una di esse ha individuato l’uomo, che si era nascosto dietro ad una casa poco lontana.

Ma il reato di ricettazione, per il quale verrà deferito all’autorità giudiziaria, non è l’unico misfatto attribuito al 30enne. Gli accertamenti condotti dagli agenti, infatti, hanno evidenziato come l’uomo, oltre ad essere privo di documenti di identità, si fosse messo al volante senza aver mai conseguito la patente di guida. Dovrà quindi anche fare i conti con le sanzioni amministrative per le violazioni commesse. Lieto fine, invece, per la vettura rubata, restituita al legittimo proprietario.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.