Assedio russo a Pokrovsk, Mosca: “I soldati si stanno arrendendo”

L’offensiva russa si sta concentrando con forza su Pokrovsk, roccaforte del Donetsk strategica per la prima linea difensiva di Kiev. Mosca ha riferito che l’esercito ucraino, circondato, ha iniziato ad arrendersi e ha fornito testimonianze dei militari fatti prigionieri. Una settimana fa il portavoce delle forze ucraine orientali, Hryhorii Shapoval, aveva riferito che la situazione a Pokrovsk era “difficile, ma sotto controllo”.

La Russia cerca di conquistare Pokrovsk da oltre un anno. Secondo quanto riportato dall’agenzia statale Tass, Vyacheslav Krevenko, un militare ucraino catturato vicino a Pokrovsk, avrebbe raccontato che le forze ucraine stavano tentando di stabilire una posizione difensiva nella zona. “Mi sono reso conto che il nostro comandante ci aveva abbandonato molto tempo fa”, avrebbe dichiarato Krevenko, citato dalla Tass. “Io e il mio compagno abbiamo cercato di organizzare una difesa in una casa privata, ma alla fine abbiamo deciso che era meglio arrendersi. Non aveva senso resistere: il nostro comandante ci aveva tradito. Era inutile”, avrebbe poi aggiunto

Forze speciali ucraine con la direzione centrale d’intelligence del Ministero della Difesa di Kiev (Gur) hanno avviato una complessa operazione anfibia di infiltrazione a Pokrovsk, per compiere un contrattacco e tentare di rompere la morsa dell’assedio russo alla città del Donetsk, in Donbass. Squadre d’assalto dell’intelligence militare sono entrate in aree della città considerate sotto controllo dal comando russo. Si sottolinea che queste aree sono considerate di importanza strategica per la logistica ucraina.

Intanto le forze di difesa aerea russa hanno intercettato e distrutto 98 droni ucraini sulle regioni russe durante la notte, ha riferito, riporta la Tass, il Ministero della Difesa di Mosca. Il dipartimento militare riferisce di aver colpito 45 droni sulla regione di Belgorod, 12 droni sulla regione di Samara, 11 droni sulla regione di Mosca, di cui sei in volo verso Mosca, 10 droni ciascuna sulle regioni di Voronezh e Rostov, quattro droni sulla regione di Tula, due droni ciascuna sulle regioni di Lipetsk e Ryazan e un droni ciascuna sulle regioni di Kursk e Kaluga.