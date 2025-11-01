Incidente a Torre del Greco, muore poliziotto, il collega è grave

avvenuto alle 2 della notte tra venerdì e sabato, mentre un altro agente è rimasto ferito. Secondo la ricostruzione, gli investigatori indagano su uno scontro verificatosi nella zona di viale Europa causato dalla perdita di controllo dell'autista che viaggiava sulla corsia opposta a quella della volante.

Perde dunque consistenza l'ipotesi iniziale di uno schianto durante un inseguimento: la vettura, un Suv BMW X4, avrebbe urtato per caso la macchina condotta dagli agenti, facendola precipitare in un dirupo. Scarpati, sbalzato fuori dall'auto, sarebbe morto praticamente sul colpo, mentre l'altro poliziotto è stato trasportato in ospedale e sottoposto a un delicato intervento, è ora ricoverato in prognosi riservata in condizioni considerate gravi.

A bordo del Suv ci sarebbero state sei persone: quattro, tra cui due minori, sono finite in ospedale, mentre il conducente della Bmw X4 è in fuga. La polizia al momento indaga per omissione di soccorso.



Scarpati, 47 anni residente a Portici, lascia la moglie e tre figli.

Intanto l'amministrazione comunale di Torre del Greco è pronta a proclamare, nel giorno dei funerali di Aniello Scarpati il lutto cittadino. Lo ha stabilito il sindaco Luigi Mennella, che questa mattina ha convocato un incontro nella sede del comune a palazzo Baronale insieme al comandante della polizia municipale Gennaro Russo, al vicesindaco Michele Polese e al presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio, incontro al quale – in rappresentanza della Regione – ha preso parte anche la vicepresidente del consiglio campano, Loredana Raia. Al termine, la delegazione del Comune si è recata presso il commissariato di polizia di via Sedivola dove prestava servizio il 47enne Scarpati e dove lavora anche il collega che era alla guida della volante e che è rimasto gravemente ferito. “A nome dell'amministrazione e dell'intera città – ha affermato il sindaco Mennella al termine dell'incontro – abbiamo voluto portare la piena solidarietà al dirigente Antonella Palumbo e a tutte le donne e gli uomini che quotidianamente lavorano per assicurare la massima tutela alla cittadinanza. Siamo profondamente scossi e ci stringiamo alla moglie e ai tre figli dell'agente deceduto. Seguiamo anche l'evolversi della situazione, in particolare per ciò che concerne le condizioni dell'altro agente ferito e ricoverato a Napoli in prognosi riservata”.