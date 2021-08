Atene assediata dalle fiamme: evacuate centinaia di persone

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Continua l’emergenza roghi in Grecia, da giorni assediata dagli incendi. La situazione è particolarmente critica alla periferia nord di Atene, dove centinaia di persone sono state evacuate mentre i servizi di emergenza lottano da ieri per contenere il dilagare degli incendi, che non danno tregua a residenti e turisti.

Gli abitanti delle zone colpite sono stati costretti a lasciare le loro case e non sono mancate le scene di panico: “Dietro di noi c’è l’inferno” hanno dichiarato alcuni do loro, secondo quando riportano i media locali. Secondo Ept News: “fino a 300 agenti di polizia sono incaricati di verificare che gli abitanti rispettino le misure di polizia e di evacuazione, mentre le autorità hanno offerto agli sfollati camere d’albergo per le prossime notti”.

Al momento più di 500 vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento delle fiamme, che circondano i sobborghi di Varympompi, Adames, Thrakomakedones e Acharnes. Numerose abitazioni sono andate distrutte. Nelle prime ore di oggi è stato emesso un ordine di evacuazione anche per i residenti della zona di Kryoneri.

Altri roghi sono visibili sull’isola di Eubea, nel Peloponneso, ma anche a Kos e Rodi, frequentate in questo periodo dell’anno dai vacanzieri di mezzo mondo. Inoltre non si prevedono miglioramenti almeno fino alla fine della settimana ed i meteorologi avvertono: “Sono possibili altri incendi di questa portata, poiché il Paese continua a essere immerso in un’ondata di caldo che non dovrebbe placarsi per tutta la settimana, con temperature che superano i 40 gradi”.