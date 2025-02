Isole Cicladi: nuove scosse di terremoto. A Santorini dichiarato lo stato d’emergenza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non si arresta lo sciame sismico che sta tenendo le isole Cicladi, in Grecia, con il fiato sospeso. Nella notte si sono verificate due scosse di terremoto di magnitudo 4.5 e 4.6. Nel primo caso, il sisma è stato avvertito alle 3:30, l’epicentro era nel braccio di mare tra Astypalea e Kera. Nel secondo, la scossa è stata registrata nelle acque a est di Santorini.

Stato di emergenza a Santorini. Proprio nella rinomata meta turistica greca, da giovedì il ministero della Protezione civile ha dichiarato lo stato di emergenza per “affrontare le esigenze e gestire le conseguenze” della continua attività sismica che sta interessando l’area. Lo stato di emergenza rimarrà in vigore fino al 1° marzo. Le continue scosse hanno innalzato il rischio di caduta massi e per questo gli abitanti sono stati esortati a tenersi lontano dalle località a rischio frane. Negli ultimi dieci giorni sono stati registrati nelle Cicladi oltre 1.000 terremoti con magnitudo maggiore di 2.



Santorini è ora un’isola fantasma. Una cartolina. Così appare in queste ore Santorini, dove il silenzio delle sue stradine, sempre affollate di turisti, è interrotto solo dal rombo di frane polverose sui costoni di roccia a picco sul mare. Migliaia di persone hanno lasciato l’isola, su voli e traghetti negli ultimi giorni. La sequenza di terremoti ha interessato il fondale marino tra Santorini e la vicina isola di Amorgos. Anche se di per sé, non si tratti di eventi preoccupanti o distruttivi, la continuità del fenomeno ha sollecitato misure di protezione per i circa 15.000 residenti dell’isola e sollevato interrogativi tra gli esperti.