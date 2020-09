Birmingham, diverse persone accoltellate. Forse una rissa a scatenare la violenza

...caricamento in corso...

Violenza in Inghilterra. Diverse persone sono state accoltellate a Birmingham: lo rende noto la polizia britannica senza però dare ulteriori dettagli.

Sul proprio account Twitter, le forze dell’ordine scrivono: “Possiamo confermare che verso la mezzanotte e trenta di oggi siamo stati chiamati per un accoltellamento nel centro di Birmingham. Siamo a conoscenza di una serie di feriti, ma al momento non siamo in grado di dire quanti o quanto gravi.

Tuttavia, tutti i servizi di emergenza stanno lavorando insieme sulla scena, assicurandosi i feriti ricevano cure mediche”.

Immagini trasmesse dai canali di notizie della televisione britannica mostrano ampie aree del centro di Birmingham isolate con del nastro mentre gli agenti di polizia in tuta forense operano sulla scena per i rilievi.

Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe una gigantesca rissa tra bande giovanili rivali alla base degli accoltellamenti. A riferirlo è una testimone, spiegando di aver visto affrontarsi con i coltelli “un gruppo di ragazzi contro un altro” e di aver anche udito “insulti razzisti”.

Non è la prima volta che la violenza esplode in Inghilterra. Un altro episodio simile era accaduto a giugno. A Reading, dopo diversi accoltellamenti, tre persone erano morte e altre tre erano rimaste ferite. A compiere il gesto era stato un 25enne che, armato di coltello, si era scagliato contro la folla nel parco Forbury Gardens, a poca distanza da luogo in cui si era appena svolta una manifestazione contro il razzismo.