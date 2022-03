Bombardamenti indiscriminati della Russia. Da oggi fino a lunedì torna il coprifuoco a Kiev

La giornata si apre in Ucraina con le sirene anti-aereo che risuonano in diverse città. Il ministero della Difesa britannico ha reso noto che. Ma le forze ucraine continuano a difendere la capitale Kiev dagli attacchi dei militari russi che stanno incontrando difficoltà, lo rende noto il ministero della Difesa ucraino secondo il qualeNelle regioni di Donetsk e Luhansk, sostiene ancora la stessa fonte, le forze ucraine hanno distrutto otto carri armati russi, oltre ad aver abbattuto tre aerei e tre velivoli senza pilota.

E’ fallito un primo tentativo di evacuare un gruppo di persone da Kherson questa mattina. L’operazione era stata organizzata dall'Osce ma, a quanto raccontano fonti locali, il convoglio umanitario, diretto a Odessa, è stato costretto a tornare indietro dal sorvolamento di un bombardiere russo e da alcuni spari esplosi lungo la strada. Il convoglio portava donne e bambini. Kherson è una delle prime città a essere state occupate dai russi. Un nuovo coprifuoco sarà intanto imposto a Kiev dalle 20 di questa sera fino alle 7 di lunedì mattina.

L'armata russa darebbe ora priorità al Donbass con l'obiettivo di ottenere il controllo dell'intera regione nell'est dell'Ucraina, compresa Mariupol: così ha riferito un alto ufficiale del Pentagono secondo il quale inoltre le forze russe arretrano quasi su tutta la linea: fermata l'avanzata verso Kiev, allentata la morsa su Kherson, che sono ora in difensiva. Intanto il Wagner Group -il gruppo paramilitare sostenuto dal Cremlino-avrebbe partecipato a un presunto piano per uccidere il presidente ucraino Zelensky e il vice premier Shmyhal. Lo riporta la Cnn citando un alto consigliere del ministero della Difesa di Kiev. Tutti i documenti – ha aggiunto il funzionario – e le prove necessarie saranno presentati alla Corte internazionale”.

L'Onu ha ricevuto un numero crescente di informazioni che confermerebbero l'esistenza di fosse comuni nella città assediata di Mariupol. Intanto secondo l'Unicef dopo un mese di guerra più della metà dei bambini ucraini sono ora sfollati e circa 1,4 milioni di persone non hanno accesso ad acqua pulita, mentre 4,6 milioni ne hanno solo un accesso limitato o stanno per perderlo. Sarebbero circa 600 le persone sopravvissute all'attacco al teatro di Mariupol del 16 marzo, a renderlo noto è stato il consigliere del sindaco sul suo canale Telegram, sostenendo inoltre che le vittime sarebbero state 300, persone che si trovavano ai piani superiori dell'edificio e nel retro del teatro. Secondo l'Oms prendere di mira le strutture sanitarie è diventato parte della strategia e della tattica della guerra: ci sono stati finora oltre 70 attacchi separati contro ospedali, ambulanze e medici in Ucraina, con un numero che aumenta ogni giorno.



Secondo giorno del presidente Usa Biden in Polonia. Oggi ci sarà l'incontro con il presidente polacco, Duda, e con due ministri ucraini. Poi visita allo stadio nazionale di Varsavia con il premier Morawiecki e il sindaco della capitale per vedere di persona le operazioni di registrazione dei rifugiati ucraini. Nel tardo pomeriggio Biden terrà il discorso dal Castello reale di Varsavia.