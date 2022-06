Centesimo giorno di guerra in Ucraina. Ue, al via sesto pacchetto di sanzioni alla Russia

Intanto il presidente dell’Ucraina Zelensky in un breve videomessaggio per le strade di Kiev cui fa il punto della situazione e dichiara: “Sono 100 giorni che difendiamo l’Ucraina. La vittoria sarà nostra. Dopo cento giorni di guerra, il 20% dell’Ucraina è in mani russe” sottolinea Zelensky, secondo il quale l’esercito russo ha già distrutto quasi l’intero Donbass ucraino ed è pronto a continuare a uccidere. “Il Donbass – aggiunge – era uno dei centri industriali più potenti d’Europa. Ora è semplicemente devastato“.

Dall’Europa, intanto, arriva il via libera al sesto pacchetto di sanzioni alla Russia. Sono 65 le personalità e 18 le entità russe colpite dal sesto pacchetto di sanzioni anti-russe. Tra le personalità figurano Alina Kabaeva, compagna di Vladimir Putin, il generale Mikhail Mizintsev, noto come ‘il macellaio di Mariupol’ e il colonnello Azatbek Omurbekov, noto come ‘il macellaio di Bucha’. Il Consiglio Ue ha formalmente adottato il sesto pacchetto di sanzioni che entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta europea. Il pacchetto include l’embargo al petrolio con deroghe per il greggio in arrivo via oleodotti, l’esclusione dal sistema Swift di 4 ulteriori banche russe e la sospensione delle trasmissioni in Ue per tre tv statali russe.