Consumo di alcolici fuori dai plateatici, l’ordinanza non verrà prorogata

Con il termine dello stato di emergenza sanitaria, del 31 maggio scorso, decadono tutte (o quasi) le restrizioni imposte da governo, regioni e comuni. L’amministrazione di Vicenza ha comunicato proprio oggi che non rinnoverà il divieto di consumare bevande alcoliche al di fuori dei plateatici dei locali pubblici della città. La situazione pandemica da Covid-19 ad oggi è stabilizzata e la situazione sanitaria rimane sotto controllo, quindi non più grave, per questi motivi il sindaco non ha ritenuto di reiterare il divieto.

La palla quindi passa ora nelle mani dei gestori che sono chiamati a far rispettare l’ordine pubblico per evitare problemi derivanti da elevato consumo di bevande alcoliche e proprio su questo tema interviene il primo cittadino di Vicenza Francesco Rucco: “I gestori dei locali e i cittadini conoscono molto bene le regole che rispetteranno anche senza l’ordinanza ma se la situazione dovesse peggiorare non escludo di reintrodurla”.

L’ordinanza, entrata in vigore il 22 maggio 2020, successivamente prorogata, è stata firmata dal sindaco e predisposta in accordo con il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, in sintonia con le associazioni di categoria dei pubblici esercizi, per evitare i pericolosi episodi di assembramento registrati davanti ad alcuni locali cittadini.