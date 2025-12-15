Cinema, uccisi il regista Rob Reiner e la moglie. Aveva diretto ‘Harry, ti presento Sally’

Il regista Rob, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, ReinerI corpi riporterebbero lacerazioni compatibili con un coltello eKirk di 32 anni. Secondo quanto riferito dai media locali, l’allarme è stato dato verso le 15.30 ora locale. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso della coppia.

Rob Reiner, che ha compiuto 78 anni lo scorso marzo, è una figura storica di Hollywood, apprezzato sia come attore sia come regista. La sua carriera è decollata negli anni ’70 grazie al ruolo di “Meathead” nella celebre serie TV All in the Family, al fianco di Carol O’Connor. Come regista, ha firmato alcuni dei film più memorabili tra gli anni ’80 e ’90, tra cui pietre miliari del cinema come Codice d’onore, Harry, ti presento Sally e La storia fantastica.

Reiner è figlio del leggendario comico Carl Reiner, scomparso nel 2020 a 98 anni. Il regista era sposato dal 1989 con la fotografa Michele Singer Reiner, conosciuta proprio mentre dirigeva Harry, ti presento Sally. In precedenza, era stato sposato con l’attrice e regista Penny Marshall (morta nel 2018), di cui aveva adottato la figlia, Tracy Reiner.