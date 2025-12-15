L’Inter vola in testa alla classifica. Pari fra Milan e Sassuolo. Ko Napoli a Udine

La 15esima giornata di serie A non è andata ancora in archivio perché stasera (15 dicembre) alle 20.45 si gioca Roma-Como. Ma intanto ha già detto molto. Ha detto – prima di tutto – che l’Inter è una seria candidata allo scudetto visto che dopo la vittoria di Genoa si è presa il primo posto solitario della classifica. Ha detto – inoltre – che il Napoli sembra avere qualche problema in trasferta (sconfitta a Udine) e che il Milan qualche passo falso di troppo lo sta facendo – vedi il 2 a 2 di San Siro col Sassuolo. Poi ci sono le altre: da una Juventus finalmente brillante che ha battuto il Bologna 1 a 0 al Dall’Ara alla Fiorentina che è sempre più ultima in classifica, sconfitta anche dal Verona al Franchi e in ritiro a tempo indeterminato.

Bologna-Juventus. Partiamo allora dalla partita che ha chiuso la domenica di serie A, con la Juventus che vince 1-0 al Dall’Ara contro il Bologna. Dopo 36 minuti David segna, ma il gol viene annullato per un precedente fuorigioco di McKennie. Al 46’ Zortea, servito da Orsolini, centra la traversa. Il primo tempo si chiude 0-0. Il gol che decide la partita arriva al 64’: calcio d’angolo, cross di Yildiz, il neo entrato Cabal mette la palla in rete di testa. Al 69’ il Bologna rimane in 10 dopo l’espulsione di Heggem, per fallo su Openda. I padroni di casa provano a farsi vedere in avanti, ma i bianconeri resistono. La Juve vince e scavalca il Bologna in classifica.

Genoa-Inter. L’Inter vince 2-1 in trasferta contro il Genoa e si prende la testa solitaria della classifica. I padroni di casa partono bene, poi la squadra di Chivu prende il controllo della partita. I nerazzurri si portano in vantaggio dopo 6 minuti con Bisseck. A firmare il 2-0 che chiude il primo tempo è Lautaro al 38’. Nella ripresa, al 68’, Vitinha accorcia le distanze. Poi il risultato non cambia più. L’Inter, dopo il pareggio del Milan e la sconfitta del Napoli, si ritrova da sola al primo posto della classifica.

Udinese-Napoli. Il Napoli cade a Udine e perde la testa della classifica. Nel primo tempo gli ospiti provano a fare la partita contro l’Udinese, ma i padroni di casa pressano alto e cercano di rendersi pericolosi dalle parti di Milinkovic-Savic. All’intervallo è 0-0, ma nella ripresa l’Udinese si scatena. Al 52’ Davis segna in spaccata ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al 70’ secondo gol annullato: questa volta segna Zaniolo, ma c’è fallo di Karlstrom su Lobotka. Dopo tre minuti i padroni di casa trovano di nuovo la rete e questa volta è buona: Davis serve Ekkelenkamp, che con un destro a uscire batte Milinkovic. L’Udinese vince 1-0. La squadra di Conte scende a -1 dal Milan e -2 dall’Inter.