Colloqui Usa Ucraina, Trump: “Buone possibilità per la pace”

Lo ha detto Volodymyr Zelensky ma lo pensano anche il segretario di Stato americano Marco Rubio, l'inviato di Donald Trump Steve Witkoff e il genero del presidente Jared Kushner che si sono seduti al tavolo dei colloqui a Miami con una delegazione di Kiev guidata da Rustem Umerov, subentrato al dimissionario Andriy Yermak, travolto da uno scandalo di corruzione.

“Penso che ci siano buone probabilità di raggiungere un accordo” per porre fine alla guerra russa in Ucraina. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump rispondendo ai giornalisti a bordo dell'Air Force One sui colloqui tra funzionari statunitensi e ucraini nel sud della Florida. Trump, che ha detto di aver parlato con il Segretario di Stato Marco Rubio e l'inviato speciale Steve Witkoff, ha sottolineato, come riporta la Cnn, che i colloqui “stanno procedendo bene. Vogliamo impedire che la gente venga uccisa”.

I colloqui a Miami “sono stati produttivi, ma c'è ancora lavoro da fare” ha detto Rubio mentre Umerov li ha definiti “produttivi, un successo”

Alla vigilia della partenza di Witkoff per Mosca, in settimana, le discussioni sono state “toste ma molto costruttive”, secondo quanto riferito da una fonte alla Cnn. Soprattutto sono state affrontate alcune delle “questioni più delicate” per la risoluzione della guerra: territori e garanzie sulla sicurezza, i punti su cui nei colloqui a Ginevra non s'era trovato l'accordo. Secondo quanto riferito da un alto funzionario americano ad Axios “gli ucraini sanno cosa Washington si aspetta da loro. Prima delle sue dimissioni, Yermak aveva dichiarato che le concessioni territoriali potevano essere negoziate solo a livello presidenziale ma Trump ha avvertito la scorsa settimana che avrebbe incontrato Zelensky e Putin solo quando le parti fossero arrivate ad un accordo definitivo. Anche per questo i colloqui a Miami non sono stati facili”, come ha spiegato un'altra fonte aggiungendo che “la ricerca di formulazioni e soluzioni continua”.

Umerov ha sottolineato che gli ucraini vogliono “garanzie affidabili e lungo termine”.

