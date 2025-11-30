Accesi albero di Natale e videomapping in piazza dei Signori. E in Basilica ci sarà l’Olimpichetto

Oltre un centinaio di bambini e ragazzi delle scuole della città hanno animato venerdì sera, 28 novembre, la cerimonia di accensione dell’albero e delle luminarie in piazza dei Signori a Vicenza, intonando canti natalizi.

Ad aprire, alle 18.30, il pomeriggio di festa c’erano, infatti, gli alunni delle classi ad indirizzo musicale di alcune scuole secondarie di primo grado: Santa Caterina (I.C. 1), Bortolan (I.C. 2 e 4), Scamozzi (I.C. 3), E. Salerno (I.C. 6-7), Trissino (I.C. 8), H-Farm International School.

L’assessore ai grandi eventi Leone Zilio ha annunciato l’avvio del periodo natalizio in città che vede “40 giorni di appuntamenti pensati per far vivere la città. Abbiamo voluto creare un Natale speciale con le luminarie lungo le vie e con le tradizionali cascate nelle piazze, due mercatini, in piazza Biade e in piazza San Lorenzo, la musica in filodiffusione lungo corso Palladio e la pista di ghiaccio coperta più grande del nord Italia. In piazza dei Signori abbiamo allestito l’albero di Natale, un nuovo videomapping che racconta la storia della tradizione orafa a Vicenza e che da mercoledì interagirà con la cascata di luci che verrà attivata”.

E’ intervenuta poi Michela Amenduni, manager del marketing e della comunicazione di Ieg, manifestando il desiderio della società di continuare a creare un legame con la città in particolare durante le Fiera dell’Oro quando, a gennaio, il videomapping sarà riproposto.

L’assessore Zilio ha quindi invitato i bambini e il pubblico presente a partecipare al conto alla rovescia per l’accensione del grande albero. E’ poi intervenuto il sindaco Giacomo Possamai: “Le città vivono della presenza dei cittadini per questo è fondamentale partecipare alle oltre duecento proposte nel fitto calendario del Natale a Vicenza. Tra queste ne voglio ricordare una in particolare. A breve la Basilica Palladiana tornerà ad essere una vera e propria agorà: i vicentini potranno entrare liberamente e ammirare un regalo speciale per la città, Olimpichetto, la ricostruzione del Teatro Olimpico quasi a grandezza naturale. Vi invito a venire a vederlo perché scoprirete una narrazione interessante e aspetti di una vicenda che probabilmente sono sconosciuti a molti di voi”.

Ed infine la piazza si è accesa di luce con l’anteprima del videomapping Faber Aura “L’Oro e le Stelle” che si potrà vedere fino al 6 gennaio, dalle 17.30 alle 23.30, per otto minuti ogni mezz’ora: dalle 22.30 alle 23.30 lo spettacolo sarà privo di audio. Gli edifici della piazza saranno illuminati dalle 17. Tutti gli eventi sono consultabili nell’agenda eventi Viva e si trovano nell’ultimo numero della rivista La Città di Vicenza.

