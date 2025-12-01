Serie A: il Napoli batte la Roma, l’Inter espugna Pisa, l’Atalanta torna a vincere

All'Olimpico il match si accende già dai primi minuti con un Napoli più propositivo, ma è nel miglior momento della Roma che gli uomini di Conte passano in vantaggio con un contropiede fulmineo sull'asse Neres-Hojlund, col brasiliano che al 36' mette a referto lo 0-1 nonostante le polemiche giallorosse (per fallo di Beukema su Koné in avvio di azione). Nella ripresa Gasp prova a cambiare volto ai suoi, non riuscendo però a trovare la chiave di lettura giusta per acciuffare il pari. Nel finale è un super riflesso di Milinkovic-Savic a salvare il Napoli, col portiere che neutralizza una conclusione velenosa di Baldanzi. Gli azzurri poi si chiudono bene in difesa riuscendo a conquistare tre punti preziosi per la classifica.

Pisa – Inter 2-0- Una doppietta di Lautaro Martinez consente all'Inter di tornare alla vittoria. La squadra di Chivu conquista 3 punti in casa di un buon Pisa e sale a quota 28 in classifica. Dopo un primo tempo terminato sullo 0-0, l'argentino sblocca il risultato al 69' con un gol su assist di Esposito. All'83' arriva il raddoppio di Matinez che tre minuti più tardi sfiora addirittura la tripletta colpendo un palo.

Atalanta – Fiorentina 2-0. Dopo tre sconfitte consecutive, l'Atalanta torna a vincere in campionato: prima vittoria in Serie A con la Dea per Palladino, che piega 2-0 la Fiorentina alla New Balance Arena. La sfida si sblocca con il tiro-cross di Kossounou che al 41' beffa De Gea, poi il tap-in di Lookman al 52' dopo la parata dell'ex United su De Ketelaere indirizza ulteriormente il match. I bergamaschi salgono così a 16 punti, viola sempre ultimi a quota 6.

A fine partita, dopo la sconfitta, Edin Dzeko è andato sotto il settore ospiti per chiarirsi coi tifosi dopo le polemiche di giovedì sera dopo l'Aek Atene in Conference League in cui il bosniaco li aveva accusati di non sostenere la squadra e anzi di fischiarla al primo errore. Un confronto apparentemente senza alzare i toni, in cui anche il capitano Luca Ranieri tra gli altri ha raccolto l'appello della Curva Fiesole in trasferta ad avvicinarsi per un confronto. Protagonista proprio Dzeko che ha preso il megafono in mano per parlare ai poco più di mille tifosi viola presenti. Alla fine c'è stato il coro dallo spicchio di Curva Sud della New Balance Arena: “Noi vogliamo undici leoni”.

Lecce – Torino 2-1. Il Lecce ha battuto 2-1 il Torino nel lunch match. Al Via del Mare i giallorossi di Di Francesco hanno raccolto tre punti preziosi in chiave salvezza capitalizzando al massimo un blackout di due minuti della formazione di Baroni.

Si chiude questa sera il 13° turno di Serie A: in campo Bologna e Cremonese, di scena al Dall'Ara dalle ore 20.45.