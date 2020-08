Coronavirus, Francia: 7.379 nuovi casi. Annuncio shock del presidente Macron

In particolare la Francia. Dichiarazione shock del presidente Emmanuel Macron: “Non escludo totalmente un nuovo lockdown, noi però faremo di tutto per impedirlo”. Queste parole sono arrivate dopo che nelle ultime 24 ore si sono registrati 7.379 nuovi casi di Covid, dato record negli ultimi mesi. Le nuove vittime sono state 20. In Spagna sono invece 3.829 i contagi registrati nelle ultime 24 ore; 15 i morti. Madrid annuncia che a settembre tutti gli alunni a partire dai 6 anni dovranno indossare la mascherina a scuola.

Crescita esponenziale di casi in Francia. Nel suo comunicato, la Sanità francese spiega: “La dinamica di progressione dell’epidemia è esponenziale e gli indicatori ospedalieri sono in aumento”. Le cifre dicono inoltre che sono stati 20 i decessi nelle ultime 24 ore, che hanno portato il totale a 30.596 da inizio epidemia. Stabile a 4.535 il numero dei ricoveri, in aumento di 6 unità quello dei pazienti gravi in rianimazione, 387.

L’Ungheria chiude le frontiere. All’Est nel frattempo per fronteggiare l’emergenza, il governo ungherese ha deciso di chiudere nuovamente le frontiere dal 1 settembre. Lo ha annunciato in conferenza stampa Gergely Gulyas, capo dello staff del primo ministro Viktor Orban. Gli ungheresi di ritorno dall’estero potranno rientrare nel Paese, ma dovranno rispettare una quarantena di 14 giorni, o fino a quando non risulteranno per due volte negativi ai test effettuati a distanza di due giorni.