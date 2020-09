Coronavirus nel mondo: quasi 29 milioni di contagi

I dati sono aggiornati dal Coronavirus Resource Center della Johns Hopkins University.

Nelle ultime 24 ore in Usa ci sono stati 1176 morti per coronavirus e oltre 33 mila contagi, secondo il sito della Johns Hopkins. Gli Stati Uniti continuano a guidare la triste classifica con un totale di oltre 190 mila decessi e 6.363.437 casi.

L'India supera i 4.6 milioni di contagi da inizio pandemia e registra un nuovo record di casi: 97.570 casi nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono le autorità, segnalando anche 1.201 decessi in un giorno per un totale di 77.472. Il Paese asiatico diventa così il secondo più colpito al mondo dopo gli Stati Uniti e il primo per incremento dei contagi giornalieri.

In Brasile il bilancio dei morti provocati dal coronavirus ha superato quota 130mila: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l'università americana, dall'inizio della pandemia si contano nel Paese 130.396 decessi a fronte di 4.282.164 casi. Finora le persone guarite sono 3.695.158.

Sempre secondo i dati dell'Università Johns Hopkins, Cuba registra ad oggi 4.593 casi di coronavirus, inclusi 106 morti. Per questo motivo le autorità cubane hanno esteso il coprifuoco notturno e le altre misure di lockdown a L'Avana per cercare di contenere la nuova ondata di casi di coronavirus nella capitale. Secondo quanto riporta la Cnn, le misure sono state prorogate per altri 15 giorni. Gli abitanti della capitale non potranno uscire dalle proprie case dalle 19 alle 5 almeno fino al 30 settembre, ha detto ai microfoni della tv di Stato il governatore Reinaldo Garcia Zapata. Anche le altre misure di lockdown rimarranno in vigore per i residenti, incluso il divieto di spostarsi nelle altre province del Paese, multe più salate per coloro che non indossano la mascherina e una riduzione del servizio dei mezzi pubblici.

In Germania nelle ultime 24 ore si registrano 1.630 nuovi contagi del coronavirus. Lo ha riferito l'Istituto per le Malattie infettive Robert Koch, citato dall'agenzia Reuters. Le vittime sono invece cinque.

In Messico il bilancio dei morti provocati dal coronovirus ha superato la soglia dei 70mila: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. Nelle ultime 24 ore, sono stati segnalati nel Paese altri 534 decessi, un dato che ha portato il totale delle vittime a quota 70.183. Allo stesso tempo, i nuovi casi sono stati 5.935, per un totale dall'inizio della pandemia di 658.299.

Per la prima volta dallo scorso mese di marzo, nessuna vittima correlata al coronavirus è stata registrata nelle ultime 24 ore in Canada. Tuttavia, il paese ha segnalato 702 nuovi casi, dopo che la maggior parte delle province ha alleggerito le restrizioni imposte per limitare il contagio, riaprendo anche le scuole. L'ultima volta che il Canada aveva annunciato l'assenza di vittime correlate al Covid-19 era il 15 marzo.