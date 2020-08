Coronavirus, oltre 294mila casi in 24 ore, record giornaliero

Non accenna a rallentare l'epidemia negli Stati Uniti: con 47.913 nuovi casi e 170.000 persone decedute resta il Paese con più vittime. Robert Redfield, Direttore dei Centers for Disease Control and Prevention, ha avvertito questa settimana che se gli americani non rispetteranno le misure per la prevenzione del coronavirus. come indossare mascherine ed evitare assembramenti, c'è il rischio del "peggior fallimento sanitario mai avvenuto". California, Florida e Texas sono gli Stati che contano il maggior numero di contagi, mentre è New York quello con il più alto numero di decessi, pari a oltre 32mila.

Preoccupa la Francia, che registra un nuovo record giornaliero di casi di coronavirus da quando, a maggio, è terminato il lockdown: nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati infatti 3.310 ed è in lieve crescita anche il numero dei pazienti in rianimazione, 376. Complessivamente nel Paese per il Covid-19 sono morte 30.409 persone. La Germania ha registrato nelle ultime 24 ore altri 625 casi di Covid-19, dopo diversi giorni in cui il Paese aveva riferito di oltre 1.400 contagi quotidiani. Lo ha reso noto il Robert Koch Institute, ricordando però che non tutte le autorità locali trasmettono i propri dati nel fine settimana. Ad oggi il Paese conta complessivamente 223.453 casi e 9.231 morti.

E' allerta anche in Giappone dove sono segnalati oltre 1.000 nuovi casi di coronavirus per il terzo giorno consecutivo, quasi 400 dei quali a Tokyo. Le vittime di Covid-19 delle ultime 24 ore sono tre. Il Giappone ha avuto finora 55.426 casi e 1.101 decessi correlati al virus.

L'Organizzazione mondiale della Sanità ha registrato nelle ultime 24 ore. Stando ai dati della Johns Hopkins University oltre 21 milioni di persone sono state contagiate e più di 771.000 hanno perso la vita a causa del Covid-19.