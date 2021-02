Covid-19, la presenza del virus nell’organismo da un test sullo smartphone. Lo studio in Francia, affidabilità al 90%

La svolta per svelare la presenza del Coronavirus nell’organismo potrebbe arrivare dal telefonino. Come? Attraverso la saliva, grazie a un adattatore per smartphone, ottenendo anche risultati affidabili . E’ il test che alcuni ricercatori di Lille, in Francia, stanno mettendo a punto.

Come funziona. Il sistema, battezzato “Cordial-1”, consiste nel semplice prelievo di una goccia di campione di saliva da depositare su una apposita striscia di tessuto che viene introdotta poi in una provetta. Il contenuto viene poi messo a contatto di un elettrodo, una specie di chiavetta USB, connessa allo smartphone. In 10 minuti, sullo schermo appare il risultato del test.

Al momento, i ricercatori sono riusciti a realizzare e verificare l’intera procedura, ma con un prelievo naso-faringeo, come fosse un tampone molecolare. Per completare l’opera dovranno soltanto apportare le dovute modifiche per sostituire al campione prelevato attraverso il naso quello della goccia di saliva.

Ma quali sono i risultati della sperimentazione? Beh, l’affidabilità del test sarebbe vicina al 90% contro il 95% dei tamponi molecolari.