Covid, oggi in Italia 951 contagi e 30 decessi. Variante Delta, Ue: a fine estate sarà il 90% dei casi

Sono 951 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 198.031 tamponi processati. E’ quanto riporta l’ultimo bollettino del ministero della Salute che registra anche 30 vittime. Il tasso di positività si attesta allo 0,5%. Continua la discesa dei ricoveri e degli attualmente positivi. Per quanto riguarda invece i vaccini, nell’ultima settimana sono state somministrate in media 543mila dosi al giorno: a questo ritmo, l’immunità di gregge sarà raggiunta tra venti giorni, il 13 luglio.

Registra un nuovo picco di casi la Gran Bretagna, sulla spinta dalla contagiosa variante Delta, con una quota giornaliera di test positivi pari a 16.135, il numero più alto dal 2 febbraio. Proprio oggi il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha invitato gli stati europei ad accelerare il più possibile le loro campagne vaccinali, in vista dell’ormai inevitabile diffusione nel continente della variante delta. Secondo le previsioni, è l’allarme lanciato dalla direttrice dell’ECDC, la variante rappresenterà il 90 per cento delle infezioni da coronavirus entro la fine di agosto.

Dall’Aifa arriva intanto una nota di aggiornamento che porterà all’inserimento della controindicazione al vaccino AstraZeneca negli individui con pregressa sindrome da perdita capillare (Cls). Di questo disturbo sono stati infatti segnalati casi molto rari, uno dei quali si è rivelato fatale. Già lo scorso 11 giugno l’Ema aveva detto di evitare di somministrare il siero anglo-svedese a chi in passato aveva sofferto della malattia.