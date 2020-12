Covid, von der Leyen: dal 27 dicembre via alle vaccinazioni in Europa

Le vaccinazioni in Europa per arginare la pandemia causata dal Covid-19 inizieranno il 27 dicembre. E’ Ursula von der Leyen ad annunciarlo da Bruxelles, spiegando che l’atteso V-Day europeo in realtà sarà spalmato su tre giorni, dal 27 al 29 dicembre. Il via libera dell’Autorità europea del farmaco (Ema) al primo vaccino, quello di Pfizer, è atteso per lunedì 21 dicembre. Ma ormai dovrebbe trattarsi ormai solo una formalità dopo l’ok dell’ente regolatore del Regno Unito, l’Mhra, e dell’Fda americana.

“E’ il momento dell’Europa. Proteggiamo i nostri cittadini, noi siamo più forti insieme” ha affermato la presidente della Commissione europea che già ieri, alla plenaria del Parlamento europeo, aveva rilanciato la speranza che tutti i 27 Paesi membri fissassero un giorno in comune per l’inizio delle somministrazioni dei vaccini.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal ministro della Salute, Roberto Speranza: “Se tutte le procedure di verifica sul vaccino Pfizer-Biontech da parte di Ema e di Aifa saranno completate favorevolmente nelle date previste – ha scritto sui social -, l’Italia partirà con le prime vaccinazioni al personale sanitario il 27 dicembre. Il governo italiano ha lavorato negli ultimi giorni per favorire una simbolica data comune di avvio delle vaccinazioni nell’Unione Europea. Ci vuole ancora molta prudenza e il percorso non sarà breve, ma la strada è quella giusta”.

La maggior parte dei Paesi comincerà a vaccinare personale sanitario e anziani o ospiti di Rsa. All’Italia per la prima tranche andranno 1,8 milioni di dosi, già divise per le singole regioni.