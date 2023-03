Dieci anni con Papa Francesco: la pace e un nuovo podcast per celebrare la ricorrenza

Dieci anni di pontificato per Papa Francesco, celebrati con un podcast registrato in Vaticano e pubblicato sul Vaticannews.it. Dieci anni vissuti in “alta tensione” ha raccontato Bergoglio, che ha un solo obiettivo: la pace.



L'incontro a Mosca. La pace in Ucraina, chiaramente. Quella quantomeno più attuale e per la quale Papa Francesco si sta battendo dal primo giorno. Ad oggi, però, spiragli non sembrano esserci. Anche se il Papa punta a fare di più: raggiungere Mosca, entrare nel Cremlino e parlare direttamente con Putin: faccia a faccia. L'incontro sarebbe storico e non è detto che non avvenga. Eppure, per come stanno le cose, sembra difficile. Dal Cremlino non hanno chiuso le porte, ma attendono notizie ufficiali dal Vaticano.



I momenti di Papa Francesco. Al di là della guerra in Ucraina – e della pace tanto ricercata – Francesco nel suo nuovissimo podcast ha ripercorso tutti i suoi momenti da Pontefice negli ultimi dieci anni. Due, in particolare, quelli che ricorda meglio, a cominciare dal momento più bello: l'incontro in piazza con i vecchi. “I vecchi sono saggezza e mi aiutano tanto. Anche io sono vecchio, no? Ma i vecchi sono come il buon vino che hanno quella storia stagionata” racconta. Poi il momento più brutto: la guerra. E lui – ha detto – non vuole essere ricordato come il Papa che ha vissuto la terza guerra mondiale. “Non pensavo, ho visto che c'era la guerra mondiale ma dietro le guerre c'è l'industria delle armi, questo è diabolico”. Sì alla pace, invece. Per i prossimi dieci anni e per sempre.