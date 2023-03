La Sagra di San Giuseppe riporta il luna park ma anche spettacoli e mercatini in centro a Zanè

La data del 19 marzo è ogni anno un giorno speciale un po’ per tutti in famiglia, per i papà in particolare e per quelli di Zanè un pizzico di più. Perché al patrono di San Giuseppe si affianca l’attesa giornata dedicata alla grande Sagra annuale che porta le giostre e le altre attrazioni ludiche del luna park nel cuore del paese altovicentino, ma anche altri eventi in centro storico, organizzati dalla Pro loco, con il patrocinio del Comune.

La fatidica data di festa e allegria per gli zanediensi e per i “vicini di casa” casca nel 2023 di domenica, con una serie di proposte extra dunque per celebrarla al meglio nel prossimo dì di festa. Uno stand gastronomico ben fornito come da tradizione sarà a disposizione di tutti con proposte culinarie per ogni gusto ed ogni età, e per chi vorrà visitare Zanè e la sua annuale sagra ecco i mercatini e una serie di spettacoli.

Si parte ovviamente già dal mattino di domenica, a partire dalle 10.30. Tra balli e canti dei tempi andati, show di giocolieri circensi, trucchi multicolore per i bambini che potranno anche accarezzare i pony tutto senza alcuna spesa grazie alla Pro loco, anche questi citati tra gli “ospiti speciali” del 19 marzo. La curiosità poi intorno agli esempi dei mestieri antichi proposti in alcuni stand allestiti per la grande occasione, con presenti gli arcieri medievali del gruppo “Amici di Thiene” e gli artisti scultori del legno, utilizzando dallo scalpello alla motosega per realizzare nuove opere in “diretta”.

Dopo l’atteso aperitivo lungo il corso cittadino che precede l’ora di pranzo, appuntamento doppio al pomeriggio con gli spettacoli dedicati a Geo il giocoliere (alle 15) e agli artisti del fuoco (alle 18). Sarà anche la domenica utile per visitare la mostra di pittura organizzata dal Comune e intitolata “Sopra e sotto il limite degli alberi” con lo pere di Mirto Testolini esposte al Centro Socio Culturale di Zanè dalle 9.30 alle 20, ad ingresso libero. In caso di maltempo, il pacchetto di eventi slitterà alla domenica successiva, il 26 marzo.

1 di 3

Questo ed altro per la giornata finale della Sagra di San Giuseppe, ma va ricordato che sin dal week end precedente, ad esempio luna park e pesca di beneficienza in parrocchia sono attivi, così come la riproposizione delle “giornate del fanciullo” con i biglietti per le giostre per bambini e ragazzi con la formula del “2 per 1”.