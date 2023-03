Incidente fra due auto: una falcidia due pedoni sul marciapiede

A Valdagno un’auto ha centrato due pedoni che si trovavano sul marciapiede. E’ accaduto in tarda mattinata, intorno alle 11,30, in via Colombo, all’altezza dell’incrocio con via Galvani.

L’investimento sarebbe stata la conseguenza del rischio di scontro fra due auto. La perdita del controllo del mezzo per evitare l’impatto con un altro veicolo avrebbe provocato l’investimento, sul marciapiede, di due donne, secondo le prime informazioni, che in quel preciso momento stavano camminando.

Sul posto è intervenuto il Suem 118: i due pedoni sono stati portati all’ospedale San Lorenzo per accertamenti ma non sarebbero in gravi condizioni. Illesi i due guidatori.

Gli accertamenti sulle cause e la dinamica di quanto accaduto sono svolte della polizia locale del consorzio “Valle Agno”. Sul posto anche i carabinieri.