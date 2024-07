Nazionale U19: vittoria con l’Irlanda del Nord e pass per semifinali

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Per una Nazionale che delude sotto tutti i punti di vista, ce n’è un’altra che invece fa sorridere i tifosi e, soprattutto, fa vedere meno buio il colore azzurro. E’ l’Under 19 di Bernardo Corradi, che ha battuto 3 a 0 l’Irlanda del Nord e che, oltre ad essersi qualificati per la semifinale dell’Europeo di categoria, si sono anche garantiti la partecipazione al prossimo Mondiale Under 20.

Camarda grande protagonista. Il rossonero, che la società vuole proteggere e che quindi farà giocare in Serie C con Milan Futuro, è autore di una doppietta in una gara sbloccata dopo un quarto d’ora da Zeroli. L’attacante del Milan segneà poi alla fine dei primi 45 minuti ed all’inizio del secondo tempo.

Decisamente soddisfatto il cittì Bernardo Corradi che a fine partita dichiara: “Abbiamo fatto una grande gara. Il campo grazie alla pioggia era un po’ più veloce e ha aiutato il nostro gioco fatto di giocare palla a terra. Vogliamo dare minuti nelle gambe a tutti i giocatori. Sicuramente esserci già qualificati ci permetterà di fare qualche cambio, ma ho la fortuna di avere una rosa ampia”. Sulla qualità dei ragazzi a disposizione, l’ex attaccante dice: “Non mi sono mai sentito così tanto in difficoltà nello scegliere gli undici titolari. È bello essere così in difficoltà, sono un grande gruppo, si aiutano l’un l’altro e questo fa la differenza”. E poi sul doppio risultato ottenuto dal gruppo, Corradi dichiara: “È un grande risultato per la Federazione, siamo contentissimi, è una cosa che fa bene a tutto il movimento. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo che ci eravamo prefissati e siamo felicissimi. Oggi avevamo detto loro che per volare in alto bisogna avere un piano di volo ben definito, senza però dimenticarsi da dove si è partiti ed è quello che stanno facendo”.