Drone russo colpisce edificio in Romania. In Ucraina muore un contractor italiano



Dopo aver addestrato i peshmerga a combattere l’Isis, aveva messo nero su bianco l’esperienza a fianco dei membri delle forze armate ufficiali della Regione autonoma del Kurdistan iracheno e aveva pubblicato un libro, intitolato Peshmerga – Di fronte alla morte. In un video social dell’agosto 2024, Pineschi parlava dell’esperienza avuta in passato come volontario a fianco di combattenti kurdi in Iraq. “Se a oggi una persona mi chiedesse perché hai deciso di combattere, io risponderei: perché ho visto una causa per la quale valesse la pena rischiare”.

Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa di Kiev dopo l’invasione russa iniziata nel 2022. Originario di La Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l’Isis nel nord dell’Iraq.Pineschi operava in Ucraina da qualche mese.