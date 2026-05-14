Raid russi su Kiev, morti e feriti

Lo riporta Rbc Ucraina citando le autorità locali.

Secondo quanto riferito, l’attacco nel quartiere Darnytskyi nella capitale ha distrutto l’ingresso di un edificio di nove piani, con alcune persone rimaste sotto le macerie, ed è scoppiato un incendio in una stazione di servizio. Per l’attacco, in totale si contano 40 feriti e 2 morti. Per quanto riguarda il resto del Paese, le autorità riferiscono che nella regione di Kiev il bilancio degli attacchi è di 7 feriti tra cui un bambino di 3 anni. Nella regione di Poltava i raid hanno preso di mira il settore energetico a Kremenchuk danneggiando un’azienda, magazzini e abitazioni. A Kharkiv 7 case e 2 dormitori sono stati danneggiati, con almeno 15 feriti. Nella regione di Odessa, gli attacchi hanno colpito le infrastrutture, in particolare il porto di Chornomorsk con due feriti. A Cherkasy la difesa aerea ucraina ha distrutto 4 missili e 32 droni, mentre nella regione di Chernihiv, un impianto energetico è stato attaccato, lasciando senza elettricità oltre 31.000 utenti.

Intanto un tribunale di Kiev ha chiesto la detenzione preventiva per Andriy Yermak, l’ex potente braccio destro del presidente Volodymyr Zelensky, sotto accusa per corruzione. Lo riferiscono i media locali, secondo cui i giudici hanno deciso di mettere Yermak in detenzione preventiva per 60 giorni o di pagare una cauzione di 140 milioni di grivnie, pari a circa 2,7 milioni di euro.