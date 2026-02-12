È morto l’attore James Van Der Beek, star di Dawson’s Creek

È morto negli Stati Uniti l’attore americano James Van Der Beek, diventato famoso in tutto il mondo a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila grazie alla serie tv Dawson’s Creek. Van Der Beek, 48 anni, era malato di cancro e nella serie più famosa per gli adolescenti dell’epoca interpretava uno dei protagonisti, Dawson Leery. A dare l’annuncio della morte è stata la moglie Kimberly Brook. “Il nostro amato James David Van Der Beek è morto pacificamente questa mattina”, ha scritto su Instagram.

Der Beek se n’è andato serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C’è molto da condividere riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l’umanità e alla sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo un po’ di serena privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico”, si legge nel post della famiglia.

La carriera. James Van Der Beek era nato l’8 marzo 1977 a Cheshire, nel Connecticut, in una famiglia con lontane origini olandesi. Il suo primo amore era stato il teatro e agli inizi degli anni Novanta si era trasferito a New York per inseguire la sua passione. Nel 1995 era arrivato il debutto cinematografico con Angus ma il ruolo che gli ha regalato la fama era arrivato nel 1998 per la tv: è stato l’indimenticabile protagonista della serie tv per adolescenti Dawson’s Creek, in cui interpretava l’aspirante regista sensibile e idealista Dawson Leery. La serie, diventata cult, è andata avanti dal 1998 al 2003 e l’ha reso famoso in tutto il mondo: il suo Dawson, sensibile e idealista, era subito diventato il simbolo di una generazione di adolescenti alle prese con i primi amori, le amicizie e le inquietudini della crescita. Negli anni successivi Van Der Beek cercò di diversificare la propria carriera, alternando cinema e televisione. Tra i ruoli più noti, la partecipazione al video musicale Blow di Ke$ha nel 2011 e l’ingresso nel cast principale della sitcom Non fidarti della stronza dell’interno 23 (2012-2013), dove interpretava una versione ironica di sé stesso. Nel 2014 entrò nel cast fisso di Csi: Cyber, nel ruolo di Elijah Mundo. Ha recitato anche nelle serie I miei peggiori amici (2014) e Carters Get Rich (2017). Al cinema le ultime apparizioni sono state nei film Bad Hair (2020) e The Bad Boy and Me (2024) di Justin Wu, mentre in tv è apparso in Modern Family (2017), Pose (2018) e infine Overcompensating – L’inganno (2025).