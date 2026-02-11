Bambina di tre anni scompare nel bosco, accorre il paese. Ritrovata

E’ uscita di casa giocando e i familiari l’hanno persa di vista: ore di angoscia per una famiglia di Tonezza del Cimone, che ha perso le tracce di una bimba di soli tre anni nel tardo pomeriggio, ma che – proprio quando il buio stava cominciando a calare pesante – è stata ritrovata sana e salva ad oltre due chilometri dall’abitazione.

Si è conclusa con un lieto fine il pomeriggio d’ansia di Tonezza, dove tutto il paese e le sue associazioni si sono subito mobilitate per trovare la piccola. Una distrazione di un attimo: tanto è bastato perché svanisse in un silenzio che si è fatto via via assordante. Subito allertata la macchina dei soccorsi: sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i volontari del Soccorso Alpino e i Carabinieri di Arsiero, oltre a Polizia Locale e Protezione Civile. Un dispiegamento di uomini e mezzi a cui, sindaco Franco Bertagnoli in testa, si sono subito accodati in tanti per rendersi utile.

La bella notizia del ritrovamento – pare ad opera di un cittadino, ad oltre due chilometri da casa in mezzo al bosco – è arrivata proprio quando, complice la foschia e la temperatura in discesa, anche i volti dei presenti cominciavano a farsi tirati: “La preoccupazione è stata tanta – spiega emozionato il primo cittadino – ma la comunità ha risposto come una grande famiglia e tutto è andato per il meglio. Non posso che ringraziare tutti, forze dell’ordine e soccorritori compresi, impeccabili come sempre”.



