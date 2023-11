Elicottero militare americano si schianta nel Mar Mediterraneo: morti i militari a bordo

Sono cinque i militari americani morti a seguito dello schianto del loro elicottero nel Mar Mediterraneo orientale avvenuto venerdì sera durante un'esercitazione. Ad annunciarlo è stato il Comando europeo degli Stati Uniti. Il velivolo, un MH-60, è una variante del Black Hawk. Lo fa sapere l'Us European Command in una nota pubblicata sul suo sito. Sono state già avviate le indagini per ricostruire la dinamica dello schianto. Viene subito precisato che l'incidente è accaduto “durante una missione di rifornimento in volo di routine come parte dell'addestramento militare”.



Secondo due fonti della Difesa Usa al Washington Post, lo schianto del velivolo, che si trovava nell'area nell'ambito del piano d'emergenza del Pentagono per un eventuale allargamento del conflitto a Gaza, è stato causato da un “incidente” durante una missione di training e non “da un atto ostile”, aveva subito fatto sapere il Pentagono.

Sul sito si legge: “Per rispetto alle famiglie colpite e in conformità con la politica del Dipartimento della Difesa, le identità dei membri dell'equipaggio non sono state rese note fino a 24 ore dopo il completamento delle notifiche ai parenti. Le operazioni di ricerca e salvataggio sono iniziate immediatamente, con l'impiego di aerei e navi militari statunitensi nelle vicinanze”.