Donna vola con l’auto per trenta metri nel burrone: difficili i soccorsi in elicottero

Una donna è ricoverata con politraumatismi all’ospedale San Bortolo di Vicenza dopo un “volo” in auto di trenta metri in un dirupo boscoso a Valdagno.

L’uscita di strada, dopo aver perso il controllo del mezzo, è avvenuta intorno alle 14,30 di oggi, 10 luglio, in via Cornetto, poco lontano dall’imbocco del tunnel: l’auto è precipitata dal piano stradale, finendo capovolta. L’allerta è scattato subito, ma i soccorsi si sono rivelati particolarmente difficili: sul posto è intervenuta un’auto medica e l’elisoccorso del Suem, insieme ai vigili del fuoco.

Data l’impossibilità per l’elicottero di trovare uno spazio per atterrare o vericellare i sanitari e il tecnico, a causa della presenza di cavi dell’alta tensione, il personale sanitario del Suem e i pompieri sono riusciti a raggiungere e soccorrere la donna (una 59enne ferita ma cosciente) via terra, trasportandola dopo le prime cure nel luogo dove si trovava l’ambulanza, che ha provveduto al trasferimento presso l’elicottero. Poi il volo verso l’ospedale di Vicenza, dove è stata accolta, in codice giallo, al pronto soccorso con politraumatismi: non è in pericolo di vita.

Sul posto anche due pattuglie della polizia locale Valle Agno.

