Emergenza incendi tra Spagna e Francia: migliaia di evacuati, roghi ancora fuori controllo

Prosegue l’emergenza incendi tra Spagna e Francia, dove le alte temperature, il vento e la vegetazione estremamente secca stanno alimentando vasti roghi che hanno già costretto centinaia di migliaia di persone ad abbandonare le proprie abitazioni. La situazione più critica si registra in, nei pressi di Madrid, dove un incendio di grandi dimensioni continua ad avanzare senza essere ancora completamente contenuto. Le autorità hanno disposto l’evacuazione di oltre, mentre squadre di vigili del fuoco e mezzi aerei sono impegnati senza sosta nel tentativo di arginare le fiamme e proteggere i centri abitati minacciati.

L’emergenza interessa anche la Francia, in particolare la penisola di Cap Ferret, nel dipartimento della Gironda, nel sud-ovest del Paese. Qui il fronte del fuoco continua a propagarsi rapidamente, favorito dalle condizioni meteorologiche avverse. Le autorità francesi hanno ordinato l’evacuazione di oltre 140 mila persone, mentre centinaia di residenti e turisti sono stati trasferiti via mare per garantire la massima sicurezza. Le operazioni di spegnimento proseguono giorno e notte con il supporto di numerosi mezzi terrestri e aerei. La priorità resta quella di salvaguardare la popolazione e limitare i danni ambientali, mentre vengono costantemente monitorate le aree maggiormente esposte al rischio di propagazione delle fiamme.

L’emergenza conferma ancora una volta come gli incendi boschivi rappresentino una delle principali conseguenze delle ondate di calore che stanno interessando gran parte dell’Europa in questa estate. Le autorità invitano la popolazione a seguire esclusivamente le indicazioni della Protezione Civile e delle forze dell’ordine, evitando le zone interessate dagli incendi e prestando la massima attenzione alle comunicazioni ufficiali. Nelle prossime ore l’evoluzione dei roghi dipenderà soprattutto dalle condizioni meteorologiche e dall’efficacia delle operazioni di contenimento, mentre resta alta l’allerta in entrambe le nazioni.