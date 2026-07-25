Italia: Guardiola dice no alla panchina azzurra. Salgono le quotazioni di Andrea Pirlo
Nel nuovo totonomi ora in pole scatta Andrea Pirlo, il profilo preferito da Maldini e Leonardo. Stando a quanto riporta Repubblica con l'ex centrocampista l'affare è ai dettagli, si tratta di 4 anni di contratto a 1.5 milioni di euro l'anno. Tra gli indizi che conducono a Pirlo anche la notizia che si sta svincolando dal contratto con lo United Fc di Dubai, in scadenza a giugno 2027. Inoltre né Roberto Mancini né Antonio Conte sarebbero stati contattati nelle ultime ore. La Federcalcio per ora frena e non ha in programma alcun annuncio ufficiale.
I prossimi impegni della nazionale. Per il nuovo ct che occuperà la panchina azzurra l’approccio al nuovo ciclo non sarà semplice. Dopo le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia con Silvio Baldini in panchina, tra fine settembre e inizio ottobre ci saranno quattro gare di rilievo in Nations League. L'Italia è stata inserita nel gruppo 1 della lega A e ripartirà il 25 settembre dallo stadio Olimpico di Roma con la sfida al Belgio affidato a Van Bommel dopo l'esonero di Rudi Garcia. Tre giorni dopo, il 28 settembre e in trasferta, la Turchia di Montella. Il 2 ottobre, altra sfida lontano da casa allo Stade de France in casa della nuova Francia di Zinedine Zidane. A chiudere il ciclo della nuova sosta di due settimane, il ritorno in patria il 5 ottobre al Dall'Ara di Bologna, di nuovo contro la Turchia.