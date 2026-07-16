Mondiali 2026: Lautaro porta l’Argentina in finale, Inghilterra ribaltata

Ad Atlanta, davanti a David Beckam e Mick Jagger, l’Argentina ribalta l’Inghilterra e si qualifica per la finalissima di domenica 19 luglio contro la Spagna. Finisce 2-1 per Messi e compagni che adesso sognano il bis di Qatar 2022. Nella storia dei Mondiali, il bis è riuscito solo all’Italia (1934 e 1938) e Brasile (1958 e 1962). Quella conquistata contro i britannici, è la settima finale mondiale per la Seleccion: fino a oggi, nelle precedenti 6 sfide, tre vittorie e tre sconfitte. L’Inghilterra paga la scellerata scelta del ct Thomas Tuchel di rinunciare a giocare, preferendo arroccarsi in difesa dopo il gol del vantaggio. Nel primo tempo più calci che calcio. Gara molto nervosa alla luce della grande rivalità tra queste due Nazionali, per una serie di motivi: storici e sportivi.

Tanti falli, tante provocazioni e continui accenni di rissa. Nonostante tutto, l’arbitro statunitense Ismail Elfath, molto discusso alla vigilia perchè considerato filo-Messi, ha spesso lasciato correre facendo giocare ed estraendo due soli cartellini gialli: per l’inglese Anderson e per l’argentino Lisandro Martinez. Complessivamente, sul piano del gioco, più Inghilterra che Argentina, ma, nessuna vera e propria occasione da gol, portieri impegnati solo sui cross. La Seleccion ha provato a mettere fuori la testa solo nella parte finale della prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo, tutta un’altra musica. Finalmente sale in cattedra il calcio: l’Argentina parte a razzo impegnando seriamente Pickford con Julian Alvarez. Ma al 55′ l’Inghilterra stappa il match: cross di Rogers dalla destra e tocco vincente di Gordon da due passi. Da questo momento, gli inglesi escono dal campo perchè Tuchel imbottisce la squadra di difensori. La reazione dei sudamericani è veemente e fioccano le occasioni da gol tra cui un clamoroso palo su colpo di testa ravvicinato di Mac Allister. Inoltre, in porta, Pickford si esalta parando tutto.

Il folle finale con ribaltone. L’Inghilterra in versione fortino sembra reggere, ma, all’85’ arriva il destro da fuori di Enzo Fernandez che ristabilisce la parità. Stavolta Pickford, forse coperto, non è proprio impeccabile. A quel punto i tempi supplementari sembrano scontati, ma, i campioni del mondo non si accontentano, continuano ad attaccare contro gli impalpabili inglesi e al 92′ è l’interista Lautaro di testa a far esplodere il popolo albiceleste.